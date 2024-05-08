Спортинг готов удержать Дьекереша от перехода в другой клуб

Нападающий Спортинга Виктор Дьекереш благодаря своим голами привлёк внимание множества топовых клубов, но лиссабонский клуб ни за что не готов отпускать своего главного голеадора.

Как сообщает A Bola, коллектив со столицы Португалии определил продление контракта со шведом как свою главную цель. Спортинг готов пересмотреть условия сделки, а именно: увеличить зарплату и отступные, которые сейчас составляют 100 миллионов евро, а также саму длительность контракта.

Считается, что убедить Дьекереша от ухода в другую команду может Рубен Аморим, который недавно заявил о преданности команде. А, как мы помним, именно Аморим был стимулом для нападающего подписать контракт со Спортингом.

Все разговоры по новому соглашению пройдут по окончанию сезона, а пока что напомним, что интерес к 25-летнему шведу проявляют Арсенал и Челси.