Питерборо - Оксфорд Юнайтед прогноз и ставки на матч 8.05.2024 года

Прогноз на матч П1(0) Коэф.: 1.6 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Ответный полуфинальный поединок в рамках плей-офф Первой Лиги будет сыгран в среду вечером на "Лондон Роуд", где местный Питерборо примет Оксфорд Юнайтед. Первый матч этих команд завершился победой Оксфорда с минимальным счётом 1:0. Предлагаем прогноз на эту встречу от команды экспертов Dailysports.

Питерборо

"Пафосные" финишировали на четвёртой строчке в турнирной таблице Первой Лиги, набрав в 46-ти поединках 84 очка. От завершившего турнир на втором месте Дерби команду Даррена Фергюсона отделило восемь очков. При этом стоит отметить, что Питерборо не радовал результатами в последних турах. Так, в крайних пяти поединках Питерборо оформил две победы при двух поражениях и одной ничьей. Что касается домашней статистики, то "пафосные" в 23-х матчах оформили 13-ть побед при всего пяти поражениях.

Оксфорд Юнайтед

"Парни с вершины холма" провели хороший сезон и заслуженно финишировали на пятой строчке в турнирной таблице Первой Лиги. В 46-ти турах команда Десмонда Бакингема набрала 77 очков, оформив 22 победы при 13-ти поражениях. От второго места Оксфорд Юнайтед отстал на целых 15 очков. В крайних пяти турах регулярного сезона "Юс" оформили три победы, уступив при этом только в одном матче. Что касается выездной статистики, то вдали от дома Оксфорд Юнайтед в 23-х встречах оформил 11-ть побед при 8-ми поражениях.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В текущем сезоне команды обменялись крупными домашними победами – 3:0 в родных стенах выиграл Питерборо, однако Оксфорд взял реванш со счётом 5:0

В последних четырёх поединках в этом противостоянии обе команды не забивали

Питерборо не проигрывает этому сопернику в родных стенах вот уже в пяти матчах, оформив при этом три победы

Питерборо - Оксфорд Юнайтед прогноз

Как видим, Питерборо очень хорошо проводит домашние матчи против этого соперника. Далеко не факт, что «пафосные» смогут выиграть крупно, однако перевести матч в дополнительное время может. Наиболее оптимальной ставкой тут будет «Победа Питерборо с форой (0)» с коэффициентом 1.60.

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