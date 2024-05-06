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Кайзер Чифс – ТС Гэлакси прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Кайзер Чифс - ТС Гэлакси прогноз Фото: kaizerchiefs.com / Автор неизвестен
Кайзер Чифс Кайзер Чифс
Премьер-лига ЮАР 07 мая 2024, 13:30 Кайзер Чифс - ТС Гэлакси
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- : -
Южно-Африканская Республика,
ТС Гэлакси ТС Гэлакси
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.64
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Один из поединков 17-го тура южноафриканской Премьер-Лиги будет сыгран в Йоханнесбурге, где на арене "FNB Stadium" в очном противостоянии сойдутся Кайзер Чифс и ТС Гэлакси. Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.

Кайзер Чифс

"Вожди" занимают восьмое место в турнирной таблице южноафриканской Премьер-Лиги и их шансы оказаться в первой тройке с каждым туром всё меньше и меньше. На текущий момент команда Артура Зване имеет в активе 33 балла после 26-ти поединков и отставание от Орландо Пайретс, занимающего третью строчку, составляет 13-ть очков.

В рамках последнего тура Кайзер Чифс проводил домашний матч против лидера Премьер-Лиги Мамелоди Сандаунз, в котором уступил с разгромным счётом 1:5. Это поражение стало уже четвёртым в крайних пяти турах при одной победе на указанном отрезке. На своём поле Кайзер Чифс оформил 6 побед в 13-ти встречах при трёх ничьих и четырёх поражениях. Лучше по набранным очкам в родных стенах только Мамелоди Сандаунз.

ТС Гэлакси

"Ракеты" ведут в борьбу за попадание в первую тройку и дальнейшее участие в международных турнирах. На текущий момент ТС Гэлакси занимает пятое место в турнирной таблице. В активе «ракет» после 25-ти сыгранных поединков 38 набранных очков и это на восемь пунктов меньше, чем у идущего на третьей позиции Орландо Пайретс.

В рамках предыдущего тура команда проводила выездной матч против Сехухуне и сыграла вничью 0:0. В целом в крайних пяти турах команда Сеада Рамовича оформила две победы, однако и уступила также в двух встречах. Что касается выездной статистики, то по количеству набранных очков вдали от дома ТС Гэлакси является одной из худших команд в Премьер-Лиге. Так, в 12-ти матчах у "ракет" всего 2 победы и девять набранных очков.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • ТС Гэлакси оформили победу в первом круге со счётом 1:0 в домашнем матче
  • В целом «ракеты» не проигрывали этому сопернику в шести матчах, хотя и выиграли только в двух встречах
  • Только в одном матче из девяти последних в этом противостоянии было забито больше одного гола

Кайзер Чифс – ТС Гэлакси прогноз

Букмекеры отдают в этом матче преимущество хозяевам поля, оценивая победу хозяев коэффициентом 2.37. Наша ставка здесь «Победа Кайзер Чифс с форой (0)» с коэффициентом 1.64.

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Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.64
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