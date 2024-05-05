Кейптаун Сити – Морока Свэллоуз прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Кейптаун Сити Коэф.: 1.81 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.65 Сделать ставку

Один из поединков 17-го тура южноафриканской Премьер-Лиги будет сыгран во вторник в Кейптауне, где на "Кейптаун Стадиум" местный Кейптаун Сити примет Морока Свэллоуз. Возникнут ли проблемы у хозяев в этом противостоянии? Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов нашего сайта.

Кейптаун Сити

"Горожане" заметно просели в последнее время и буквально за месяц скатились в турнирной таблице со второй строчки на седьмую. От тройки лидеров Кейптаун Сити отделяет уже 11-ть очков. На минувших выходных в Премьер-Лиге Кейптаун Сити принимал на своём поле Орландо Пайретс и уступил со счётом 0:2, тем самым продлив свою безвыигрышную серию в рамках чемпионата до 10-ти поединков. Отметим также, что в родных стенах "горожане" в текущем сезоне оформили только четыре победы.

Морока Свэллоуз

"Ласточки" заняты сохранением прописки в элитном дивизионе и пока ситуация находится под контролем. На текущий момент Морока занимает 13-е место в турнирной таблице, опережая команды из зоны вылета на шесть очков В рамках прошлого тура Морока Свэллоуз проводила выездной матч против Чиппы Юнайтед, в котором оформила победу со счётом 2:1, хотя и пропустила первой в этом поединке. Эта победа прервала безвыигрышную серию "птиц", которая насчитывала четыре матча. В 13-ти выездных встречах Морока Свэллоуз оформила четыре победы при таком же количестве поражений.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге Кейптаун Сити оформил выездную победу со счётом 1:0

В четырёх последних личных поединках «горожане» оформили три победы при всего одном поражении

В 4-х домашних матчах Кейптаун Сити не проиграл ни разу «ласточкам», оформив победы в двух последних поединках

Кейптаун Сити – Морока Свэллоуз прогноз

Обе команды подходят к матчу не в лучшем состоянии, однако букмекеры всё равно отдают перевес хозяевам. На победу Кейптаун Сити дают коэффициент 1.81. Наша ставка в этом матче на «Победу Кейптаун Сити».

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