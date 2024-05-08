Игрока Чифс подозревают в умышленном нападении в ночном клубе

Игрока НФЛ Раш Райса, который выступает за Чифс обвиняют в том, что он напал на фотографа в ночном клубе, сообщает Dallas News.

В полицейском отчете указано, что патрульные прибыли на вызов в ночной клуб рано утром понедельника, 6 мая, где им сообщили о нападении. Жертву нападения доставили в больницу, но серьезных травм он не получил.

По состоянию на вчера, против Райса не выдвинули официальных обвинений. Ни игрок, ни Канзас-Сити Чифс пока никак не прокомментировали инциндент.

Напомним, что полиция выдала ордер на арест ресивера команды Канзас-Сити Чифс Раши Райса. Согласно пресс-секретарю полиции Далласа, предварительное расследование указывает на то, что два автомобиля превысили скорость и потеряли контроль, вызвав серьезную аварию. Ламборджини и Корвет вылетели с дороги, вызвав цепную реакцию столкновений с участием четырех других машин.

Кроме этого, мужчины скрылись с места происшествия из-за того, что у них в авто было оружие. Они забрали оружие и сумки из автомобилей перед побегом. Полиция Далласа подозревает, что за рулем был Раши Райс.