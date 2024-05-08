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Реал Мадрид – Бавария. Ориентировочные составы и последние новости

Новости футбола Сегодня, 03:36
Евгений Кравченко эксперт Dailysports Евгений Кравченко
Реал Мадрид – Бавария. Ориентировочные составы и последние новости supersport.com

Сегодня, 8 мая, мы узнаем имя второго финалиста Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24. В Мадриде на легендарном Сантьяго Бернабеу Реал сыграет против Баварии. Первый матч в Мюнхене, напомним, закончился ничьей 2:2. Dailysports приготовил для вас последние новости по матчу, а также ориентировочные составы команд.

На протяжение всего текущего сезона Реал Мадрид очень сильно страдал из-за различных травм. Однако на финише сезона ситуация с травмами резко улучшилась. На данный момент Карло Анчелотти не может рассчитывать только на одного своего основного футболиста – Давида Алабу. Восстановился даже Тибо Куртуа, который на выходных сыграл свой первый матч в сезоне, отстяв на ноль против Кадиса (2:0).

Перед игрой Карло Анчелотти спрашивали, кто сегодня займет место в воротах, на что итальянский тренер ответил, что против Баварии сыграет Андрей Лунин, который был основным в команде, начиная с декабря.

Одна из главных интриг относительно стартового состава Реала: кто выйдет в паре с Антонио Рюдигером? Эдер Милитао уже восстановился, но он давно не играл в топ-матчах. Из-за этого большинство экспертов склоняются к тому, что вместе с немцем в центре защиты будет играть Орельен Тчуамени.

Напомним, что трофей Лиги чемпионов остается единственной мотивацией для Реала в сезоне. После победы над Кадисом (2:0) и поражения Барселоны в матче против Жироны мадридцы обеспечили себе титул чемпионов Ла Лиги.

Что касается Баварии, то у нее куда более серьезные кадровые проблемы. В сравнении с первым матчем в Мюнхене, Томас Тухель не сможет рассчитывать на универсального левого защитника Рафаэля Геррейру, который получил травму голеностопа в предыдущем матче Бундеслиги против Штутгарта (1:3).

Все еще недоступен для выбора основной фланговый нападающий Баварии Кингсли Коман. Также не сыграет и новый правый защитник Баварии Саша Боэ.

В отличие от Реала, Бавария провалила сезон на внутренней арене. Команда Томаса Тухеля еще в 29 туре лишилась математических шансов на чемпионство.

Что говорили тренеры перед игрой

Карло Анчелотти

"Я всегда полон уверенности, потому что мы - мадридский Реал. У меня лучший состав, команда проводит великолепный сезон. У Реала и Баварии много общего, мы очень уважаем соперника. Бавария играла лучше в первом матче. Мы сделаем все возможное, у нас есть шанс выйти в еще один финал. Понимаем, что в полуфиналах приходится сложно, но мы к этому готовы".

Томас Тухель

"Думаю, что этот матч будет идти волнами. Будут разные отрезки. Обеим командам время от времени придется терпеть. Обе команды блестяще играют с мячом и очень сильны в игре с быстрыми переходами. Думаю, что это будет очень трудная игра. Когда ты задаешь тон, нужна удача и хорошая реализация".

Ориентировочный состав Реала

  • Лунин; Карвахаль, Рюдигер, Тчуамени, Менди; Вальверде, Кроос, Камавинга, Беллингем; Винисиус Жуниор, Родриго

Ориентировочный состав Баварии

  • Нойер; Киммих, де Лигт, Дайер, Мазрауи; Горецка, Лаймер; Сане, Мюллер, Мусиала; Кейн

В финале, который состоится 1 июня, победитель этого матча сыграет против Боруссии Дортмунд.

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