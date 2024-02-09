Иордания – Катар прогноз на матч от болельщиков

В субботу, 10 февраля, состоится финальный матч Кубка Азии-2023. За главный трофей разыграют сборные Иордании и хозяева турнира - Катар.

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Обе команды прошли полный путь для того, чтобы оказаться в финале. На групповом этапе Иордания одержала победу, ничью и однажды проиграла. В плей-офф иорданцы минимально обыграли Ирак, Таджикистан и в полуфинале сенсационно победили Южную Корею 2:0. Катар, в свою очередь, ни разу не проиграли на этом турнире. Они трижды победили на групповом этапе, а в плей-офф катарцы победили Палестину, Узбекистан и Иран.

Dailysports подготовил для вас информацию о том, где смотреть финальный матч Кубка Азии. Кроме этого, мы решили подготовить реакцию и ожидания болельщиков от болельщиков. По этому матчу мнения у людей расходятся.

Кто-то из фанатов имеет большие ожидания от финала Кубка Азии. Также, есть комментарии, что это гораздо лучший финал, чем КАН и что этот финал недооценен.

Также, есть определенное удивление, что в финале встретятся именно эти две команды. И пишут, что это впервые с 2004 года, когда кубок разыграют две арабские страны.

Некоторые болельщики сравнивают Катар с Интер Милан образца 2010 года.

Также, не обошлось без "теории заговоров". Есть болельщики, которые считают, что Катар и так выиграет турнир, потому что он проходит в их стране и финансируется катарцами.

Однако, нашлись болельщики, которые считают этот матч и финал смешным и будут его смотреть только для того, чтобы посмеяться.

Что касается фаворита матча, то мнения болельщиков разделились. Несмотря на то, что у Иордании статус андердога в этом матче, есть фанаты, которые верят в победу этой национальной сборной.