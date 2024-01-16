Кубок Азии 2023. Расписание и результаты
Восемнадцатый по счету турнир среди лучших сборных Азии состоится с 12 января по 10 февраля в Катаре. Уже по традиции в финальной части турнира примут 24 сборных.
На групповом этапе участники будут разделены на шесть групп по четыре национальных сборных в каждой. В плей-офф выйдут по две лучших команды из каждого квартета, а также четыре лучших среди тех, кто финишируют в группах на третьих местах. Далее претенденты на титул будут сражаться по Олимпийской системе. Все раунды Кубка Азии состоят из одного матча.
Финал запланирован на 10 февраля в Луаиле.
Напомним, что Кубок Азии 2019 впервые в истории выиграл Катар.
Время - СЕТ
Группа А
1-й тур
12/01 17:00 Катар - Ливан 3:0
13/01 15:30 Китай - Таджикистан 0:0
2-й тур
17/01 12:30 Ливан - Китай
17/01 15:30 Таджикистан - Катар
3-й тур
22/01 16:00 Катар - Китай
22/01 16:00 Таджикистан - Ливан
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Катар
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|3
|Китай
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|4
|Таджикистан
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|4
|Ливан
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0
Группа B
1-й тур
13/01 12:30 Австралия - Индия 2:0
13/01 18:30 Узбекистан - Сирия 0:0
2-й тур
18/01 12:30 Сирия - Австралия
18/01 15:30 Индия - Узбекистан
3-й тур
23/01 12:30 Австралия - Узбекистан
23/01 12:30 Сирия - Индия
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Австралия
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|2
|Узбекистан
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|3
|Сирия
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|4
|Индия
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
Группа C
1-й тур
14/01 15:30 ОАЭ - Гонконг 3:1
14/01 18:30 Иран vs Палестина 4:1
2-й тур
18/01 18:30 Палестина - ОАЭ
19/01 18:30 Гонконг vs Иран
3-й тур
23/01 16:00 Иран - ОАЭ
23/01 16:00 Гонконг vs Палестина
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Иран
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|2
|ОАЭ
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|4
|Гонконг
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|4
|Палестина
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
Группа D
1-й тур
14/01 12:30 Япония - Вьетнам 4:2
15/01 15:30 Индонезия vs Ирак 1:3
2-й тур
19/01 12:30 Ирак - Япония
19/01 15:30 Вьетнам - Индонезия
3-й тур
24/01 12:30 Япония - Индонезия
24/01 12:30 Ирак - Вьетнам
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Япония
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|2
|Ирак
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3
|Индонезия
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|4
|Вьетнам
|1
|0
|0
|1
|2:4
|0
Группа E
1-й тур
15/01 12:30 Южная Корея - Бахрейн 3:1
15/01 18:30 Малайзия - Иордания 0:4
2-й тур
20/01 12:30 Иордания - Южная Корея
20/01 15:30 Бахрейн - Малайзия
3-й тур
25/01 12:30 Южная Корея - Малайзия
25/01 12:30 Иордания - Бахрейн
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Иордания
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|2
|Ю. Корея
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3
|Бахрейн
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|4
|Малайзия
|1
|0
|0
|1
|0:4
|0
Группа F
1-й тур
16/01 15:30 Таиланд - Кыргызстан 2:0
16/01 18:30 Саудовская Аравия - Оман 2:1
2-й тур
21/01 15:30 Оман - Таиланд
21/01 18:30 Кыргысстан - Саудовская Аравия
3-й тур
25/01 16:00 Саудовская Аравия - Таиланд
25/01 16:00 Кыргызстан - Оман
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Таиланд
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|2
|Сауд. Аравия
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|3
|Оман
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|4
|Кыргызстан
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
Рейтинг команд, занявших третьи места
Четыре лучшие команды из шести, которые закончат групповой этап на третьем месте, выйдут в нокаут-стадию
|М
|Гр.
|Команда
|РМ
|Очки
|1
|2
|3
|4
|5
|6
Расписание нокаут-раунда
1/8 финала
28/01 12:30
28/01 17:00
29/01 12:30
29/01 17:00
30/01 12:30
30/01 17:00
31/01 12:30
31/01 17:00
Четвертьфиналы
02/02 12:30
02/02 16:30
03/02 12:30
03/02 16:30
Полуфиналы
06/02 16:00
07/02 16:00
Финал
10/02 16:00