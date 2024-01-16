Кубок Азии 2023. Расписание и результаты

Восемнадцатый по счету турнир среди лучших сборных Азии состоится с 12 января по 10 февраля в Катаре. Уже по традиции в финальной части турнира примут 24 сборных.

На групповом этапе участники будут разделены на шесть групп по четыре национальных сборных в каждой. В плей-офф выйдут по две лучших команды из каждого квартета, а также четыре лучших среди тех, кто финишируют в группах на третьих местах. Далее претенденты на титул будут сражаться по Олимпийской системе. Все раунды Кубка Азии состоят из одного матча.

Финал запланирован на 10 февраля в Луаиле.

Напомним, что Кубок Азии 2019 впервые в истории выиграл Катар.

Время - СЕТ

Группа А

1-й тур

12/01 17:00 Катар - Ливан 3:0

13/01 15:30 Китай - Таджикистан 0:0

2-й тур

17/01 12:30 Ливан - Китай

17/01 15:30 Таджикистан - Катар

3-й тур

22/01 16:00 Катар - Китай

22/01 16:00 Таджикистан - Ливан

М Команда И В Н П РМ О 1 Катар 1 1 0 0 3:0 3 3 Китай 1 0 1 0 0:0 1 4 Таджикистан 1 0 1 0 0:0 1 4 Ливан 1 0 0 1 0:3 0

Группа B

1-й тур

13/01 12:30 Австралия - Индия 2:0

13/01 18:30 Узбекистан - Сирия 0:0

2-й тур

18/01 12:30 Сирия - Австралия

18/01 15:30 Индия - Узбекистан

3-й тур

23/01 12:30 Австралия - Узбекистан

23/01 12:30 Сирия - Индия

М Команда И В Н П РМ О 1 Австралия 1 1 0 0 2:0 3 2 Узбекистан 1 0 1 0 0:0 1 3 Сирия 1 0 1 0 0:0 1 4 Индия 1 0 0 1 0:2 0

Группа C

1-й тур

14/01 15:30 ОАЭ - Гонконг 3:1

14/01 18:30 Иран vs Палестина 4:1

2-й тур

18/01 18:30 Палестина - ОАЭ

19/01 18:30 Гонконг vs Иран

3-й тур

23/01 16:00 Иран - ОАЭ

23/01 16:00 Гонконг vs Палестина

М Команда И В Н П РМ О 1 Иран 1 1 0 0 4:1 3 2 ОАЭ 1 1 0 0 3:1 3 4 Гонконг 1 0 0 1 1:3 0 4 Палестина 1 0 0 1 1:4 0

Группа D

1-й тур

14/01 12:30 Япония - Вьетнам 4:2

15/01 15:30 Индонезия vs Ирак 1:3

2-й тур

19/01 12:30 Ирак - Япония

19/01 15:30 Вьетнам - Индонезия

3-й тур

24/01 12:30 Япония - Индонезия

24/01 12:30 Ирак - Вьетнам

М Команда И В Н П РМ О 1 Япония 1 1 0 0 4:2 3 2 Ирак 1 1 0 0 3:1 3 3 Индонезия 1 0 0 1 1:3 0 4 Вьетнам 1 0 0 1 2:4 0

Группа E

1-й тур

15/01 12:30 Южная Корея - Бахрейн 3:1

15/01 18:30 Малайзия - Иордания 0:4

2-й тур

20/01 12:30 Иордания - Южная Корея

20/01 15:30 Бахрейн - Малайзия

3-й тур

25/01 12:30 Южная Корея - Малайзия

25/01 12:30 Иордания - Бахрейн

М Команда И В Н П РМ О 1 Иордания 1 1 0 0 4:0 3 2 Ю. Корея 1 1 0 0 3:1 3 3 Бахрейн 1 0 0 1 1:3 0 4 Малайзия 1 0 0 1 0:4 0

Группа F

1-й тур

16/01 15:30 Таиланд - Кыргызстан 2:0

16/01 18:30 Саудовская Аравия - Оман 2:1

2-й тур

21/01 15:30 Оман - Таиланд

21/01 18:30 Кыргысстан - Саудовская Аравия

3-й тур

25/01 16:00 Саудовская Аравия - Таиланд

25/01 16:00 Кыргызстан - Оман

М Команда И В Н П РМ О 1 Таиланд 1 1 0 0 2:0 3 2 Сауд. Аравия 1 1 0 0 2:1 3 3 Оман 1 0 0 1 1:2 0 4 Кыргызстан 1 0 0 1 0:2 0

Рейтинг команд, занявших третьи места

Четыре лучшие команды из шести, которые закончат групповой этап на третьем месте, выйдут в нокаут-стадию

М Гр. Команда РМ Очки 1 2 3 4 5 6

Расписание нокаут-раунда

1/8 финала

28/01 12:30

28/01 17:00

29/01 12:30

29/01 17:00

30/01 12:30

30/01 17:00

31/01 12:30

31/01 17:00

Четвертьфиналы

02/02 12:30

02/02 16:30

03/02 12:30

03/02 16:30

Полуфиналы

06/02 16:00

07/02 16:00

Финал

10/02 16:00