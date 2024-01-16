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Кубок Азии 2023. Расписание и результаты

Новости футбола Сегодня, 15:15
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Кубок Азии 2023. Расписание и результаты Кубок Азии 2023. Расписание и результаты

Восемнадцатый по счету турнир среди лучших сборных Азии состоится с 12 января по 10 февраля в Катаре. Уже по традиции в финальной части турнира примут 24 сборных.

На групповом этапе участники будут разделены на шесть групп по четыре национальных сборных в каждой. В плей-офф выйдут по две лучших команды из каждого квартета, а также четыре лучших среди тех, кто финишируют в группах на третьих местах. Далее претенденты на титул будут сражаться по Олимпийской системе. Все раунды Кубка Азии состоят из одного матча.

Финал запланирован на 10 февраля в Луаиле.

Напомним, что Кубок Азии 2019 впервые в истории выиграл Катар.

Время - СЕТ

Группа А

1-й тур
12/01 17:00 Катар - Ливан 3:0
13/01 15:30 Китай - Таджикистан 0:0

2-й тур
17/01 12:30 Ливан - Китай
17/01 15:30 Таджикистан - Катар

3-й тур
22/01 16:00 Катар - Китай
22/01 16:00 Таджикистан - Ливан

МКомандаИВНПРМО
1Катар11003:03
3Китай10100:01
4Таджикистан10100:01
4Ливан10010:30

Группа B

1-й тур
13/01 12:30 Австралия - Индия 2:0
13/01 18:30 Узбекистан - Сирия 0:0

2-й тур
18/01 12:30 Сирия - Австралия
18/01 15:30 Индия - Узбекистан

3-й тур
23/01 12:30 Австралия - Узбекистан
23/01 12:30 Сирия - Индия

МКомандаИВНПРМО
1Австралия11002:03
2Узбекистан10100:01
3Сирия10100:01
4Индия10010:20

Группа C

1-й тур
14/01 15:30 ОАЭ - Гонконг 3:1
14/01 18:30 Иран vs Палестина 4:1

2-й тур
18/01 18:30 Палестина - ОАЭ
19/01 18:30 Гонконг vs Иран

3-й тур
23/01 16:00 Иран - ОАЭ
23/01 16:00 Гонконг vs Палестина

МКомандаИВНПРМО
1Иран11004:13
2ОАЭ11003:13
4Гонконг10011:30
4Палестина10011:40

Группа D

1-й тур
14/01 12:30 Япония - Вьетнам 4:2
15/01 15:30 Индонезия vs Ирак 1:3

2-й тур
19/01 12:30 Ирак - Япония
19/01 15:30 Вьетнам - Индонезия

3-й тур
24/01 12:30 Япония - Индонезия
24/01 12:30 Ирак - Вьетнам

МКомандаИВНПРМО
1Япония11004:23
2Ирак11003:13
3Индонезия10011:30
4Вьетнам10012:40

Группа E

1-й тур
15/01 12:30 Южная Корея - Бахрейн 3:1
15/01 18:30 Малайзия - Иордания 0:4

2-й тур
20/01 12:30 Иордания - Южная Корея
20/01 15:30 Бахрейн - Малайзия

3-й тур
25/01 12:30 Южная Корея - Малайзия
25/01 12:30 Иордания - Бахрейн

МКомандаИВНПРМО
1Иордания11004:03
2Ю. Корея11003:13
3Бахрейн10011:30
4Малайзия10010:40

Группа F

1-й тур
16/01 15:30 Таиланд - Кыргызстан 2:0
16/01 18:30 Саудовская Аравия - Оман 2:1

2-й тур
21/01 15:30 Оман - Таиланд
21/01 18:30 Кыргысстан - Саудовская Аравия

3-й тур
25/01 16:00 Саудовская Аравия - Таиланд
25/01 16:00 Кыргызстан - Оман

МКомандаИВНПРМО
1Таиланд11002:03
2Сауд. Аравия11002:13
3Оман10011:20
4Кыргызстан10010:20

Рейтинг команд, занявших третьи места
Четыре лучшие команды из шести, которые закончат групповой этап на третьем месте, выйдут в нокаут-стадию

МГр.КомандаРМОчки
1
2
3
4
5
6

Расписание нокаут-раунда

1/8 финала
28/01 12:30
28/01 17:00
29/01 12:30
29/01 17:00
30/01 12:30
30/01 17:00
31/01 12:30
31/01 17:00

Четвертьфиналы
02/02 12:30
02/02 16:30
03/02 12:30
03/02 16:30

Полуфиналы
06/02 16:00
07/02 16:00

Финал
10/02 16:00

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