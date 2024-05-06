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Кейптаун Сити – Сволловс прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Кейптаун Сити - Сваллоус прогноз Фото: https://twitter.com/CapeTownCityFC
Кейптаун Сити Кейптаун Сити
Премьер-лига ЮАР 07 мая 2024, 13:30 Кейптаун Сити - Сваллоус
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Южно-Африканская Республика,
Сваллоус Сваллоус
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Кейптаун Сити
Коэф.: 1.74
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В игре перенесенного 17 тура Премьер-лиги ЮАР Кейптаун Сити сыграет против команды Сволловс. Этот матч состоится во вторник 7 мая, и начнется в 19:30 по центральноевропейскому времени. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на этот матч.

Кейптаун Сити

Кейптаун идет в середине турнирной таблицы Премьер-лиги ЮАР. Сейчас Сити на седьмой строчке, после 26 матчей в их активе 35 очков. Кейптаун Сити имеет еще четыре игры в запасе, поэтому они имеют теоретические шансы на третье место. Отрыв от тройки - 11 баллов, однако, потеря очков в этой игре, или победа оппонентов, закроет даже теоретические шансы на третье место. Если говорить об игровой форме, то ситуация не очень хорошая. В пяти предыдущих играх ни одной победы, два поражения и три ничьи.

Сволловс

Коллективе из нижней части турнирной таблицы. Сволловс набрал 29 очков в 26 играх и идет на 13 строчке Премьер-лиги ЮАР. За четыре матча до конца чемпионата, они отрываются от зоны вылета на шесть пунктов, поэтому борьба за сохранение прописки продолжается. Сейчас Сволловс демонстрирует не очень стабильные результаты. В предыдущем туре они одержали минимальную победу 2:1, но до этого, они дважды проиграли и дважды сыграли вничью.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Премьер-лиги ЮАР Кейптаун Сити выиграл Сволловс со счетом 1:0.
  • Кейптаун Сити не выигрывает дома в семи матчах подряд и не выигрывает десять очтанных матчей в целом.
  • В турнире команда Кейптаун Сити в среднем забивает один гол за игру, пропускает 0,9. Сволловс забивает 0,8, а пропускает 1,2.

Прогноз на матч Кейптаун Сити – Сволловс

Кейптаун Сити идет выше в турнирной таблице, но в последних матчах они не показывают хороших результатов. По сути, такое можно и сказать о Сволловс, только одна победа в пяти играх. Очевидно, что две команды захотят исправить ситуацию. Как по мне, хозяева поля чуть больше, но являются фаворитом. Моя ставка - победа Кейптаун Сити с коэффициентом 1,74.

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Прогноз на матч Победа Кейптаун Сити
Коэф.: 1.74
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