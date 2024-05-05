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Главная Прогнозы ПСЖ – Боруссия Дортмунд прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года от Сергея Коваля

ПСЖ – Боруссия Дортмунд прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года от Сергея Коваля

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
ПСЖ - Боруссия Д прогноз Фото: https://www.si.com/ Автор неизвестен
ПСЖ ПСЖ
Лига Чемпионов 07 мая 2024, 15:00 ПСЖ - Боруссия Д
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- : -
Международные, Paris, Парк де Пренс
Боруссия Д Боруссия Д
Обзор H2H Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 3
Коэф.: 1.81
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Первый финалист Лиги Чемпионов определится 7 мая, тогда свою ответную встречу проведут ПСЖ – Боруссия Дортмунд. Эксперты Dailysports подготовили свой прогноз на это событие.

ПСЖ

Уже много лет, выигрыш Лиги Чемпионов главная цель ПСЖ, на внутренней арене команде скучно, уже удалось досрочно оформить титул, а также впереди финал Кубка Франции против Лиона. Теперь парижане в шаге от финала самого престижного еврокубка, там они уже были, но решающую битву команда тогда проиграла.

Подопечные Луиса Энрике способны выдать мощный матч, прибавить в нужный момент, тем более клуб сыграет на своей арене. Боруссия сильный соперник, но вполне проходимый, так что есть все шансы пройти дальше.

Боруссия Дортмунд

Дортмундцы выдают не самый яркий сезон, они идут только пятыми в чемпионате, но место в следующем сезоне Лиги Чемпионов гарантировано, ниже не упасть. В последнем туре Бундеслиги Боруссия одолела на своем поле Аугсбург со счетом 5:1. Попадание в полуфинал Лиги Чемпионов главное достижения клуба в сезоне. Стабильность это явно не про «шмелей», но они умеют показывать футбол топ-уровня, так было и в домашней встрече против парижан. Выход в финал выглядит реальной задачей, хотя нужно пройти сильного соперника.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Первая полуфинальная битва выдалась интересной, обе команды создали немало моментов, но домашнюю победу одержала Боруссия Дортмунд – 1:0.
  • В этом сезоне ПСЖ проиграл только дважды на своем поле во всех турнирах.
  • Боруссия уже уступала в этом сезоне в Париже, это было на групповой стадии Лиги Чемпионов – 0:2.

ПСЖ – Боруссия Дортмунд Прогноз

В этой паре ПСЖ котируется явным фаворитом, конечно, хозяевам надо играть на победу, а Боруссии достаточно не проиграть в этой битве. Парижане умеют создавать моменты, но важна их реализация. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3 забитых мячей в этой битве.

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Прогноз на матч Тотал больше 3
Коэф.: 1.81
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