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Панатинаикос – Маккаби Тель-Авив прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Панатинаикос - Маккаби Тель-Авив прогноз Фото: https://www.paobc.gr/ Автор неизвестен
Панатинаикос Панатинаикос
Евролига 07 мая 2024, 14:15 Панатинаикос - Маккаби Тель-Авив
Афины, Athens Olympic Sports Complex
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
Прогноз на матч Тотал больше 169,5
Коэф.: 1.78
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7 мая в рамках Евролиги свою пятую решающую встречу серии проведут Панатинаикос – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на упомянутую встречу составлен экспертами Dailysports.

Панатинаикос

Хоть Панатинаикос и был вторым в регулярном чемпионате, большой пользы в плей-офф с этого нет, ведь соперник попался серьезный. Греческий клуб уступал 1:2 в серии, а четвертый матч играл на выезде, где уступал с разницей 7 очков в последней четверти, но удалось совершить камбэк, и вырвать победу со счетом 95:88.

Теперь психологический перевес должен быть на стороне Панатинаикоса, ведь решающая встреча пройдет на их паркете, да и удалось перевернуть встречу в нужный момент. Травма не позволит выйти на паркет одному баскетболисту.

Маккаби Тель-Авив

Израильский коллектив неплохо смотрелся, как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф. Маккаби не может играть дома, в целях безопасности приходится проводить домашние встречи в Сербии. Команда упустила большой шанс пройти в следующий раунд, когда не дожала соперника в четвертом матче. Играть в гостях будет сложнее, но опыт побед на чужом паркете над греками уже есть, надо постараться повторить такой успех. Маккаби подходит к этой решающей битве без кадровых потерь.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Раз уж дело дошло до пятой решающей битвы, вполне очевидно, что счет в серии 2:2.
  • Панатинаикос силен на своем паркете, в текущем сезоне Евролиги у клуба 15 побед в 19 встречах.
  • У Маккаби на выезде 8 побед при 11 поражениях в текущем сезоне.

Панатинаикос – Маккаби Тель-Авив Прогноз

Греческий клуб в пятой встрече котируется явным фаворитом, все-таки фактор своей арены имеет немалое значение. Маккаби будет сражаться до последнего, поэтому свои шансы получит. Перспективно здесь выглядит ставка на тотал больше 169,5 очков.

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Прогноз на матч Тотал больше 169,5
Коэф.: 1.78
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