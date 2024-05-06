Форвард Лилля надел маску британского рэпера M Huncho, празднуя гол Лиону

Фланговый нападающий Лилля и сборной Косово Эдон Жегрова отличился очень оригинальным празднованием в матче Лиги 1 против Лиона.

Жегрова вышел на замену на 26-й минуте вместо травмированного Юссуфа Языджи, а через 11 минут сделал счет 2:0.

Празднуя гол, Жегрова надел маску, которая идентична той, в которой выступает британский рэпер с псевдонимом M Huncho.

La célébration de Zhegrova face à l'OL, un clin d'oeil au rappeur M Huncho ! 🎭



Le FLOW. 🥶



(📸 @FreeLigue1) pic.twitter.com/kufg3oSp4z — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 6, 2024

Жегрова является фанатом творчества этого рэпера, а недавно снялся в его клипе вместе с центральным защитником Лилля Лени Йоро.

Yeah this link up is cold… M Huncho with Lille ballers Edon Zhegrova & Leny Yoro for a music video 👀🥶



Rappers & ballers connecting more than ever before… You love to see it ⚽️🤝🏼🎶 pic.twitter.com/cOecgsMOfw — Rising Ballers (@RisingBallers_) April 29, 2024

В случае победы над Лионом Лилль может подняться в зону прямого выхода в Лигу чемпионов.