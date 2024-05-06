Флорида Пантерз – Бостон Брюинз прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Флорида Пантерз Коэф.: 1.96 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Плей-офф НХЛ в самом разгаре, уже определены имена всех четвертьфиналистов турнира. Эксперты Dailysports подготовили свой прогноз на матч Флорида Пантерз – Бостон Брюинз, соперники проведут свою первую встречу серии 7 мая.

Флорида Пантерз

В регулярном чемпионате Флорида финишировала третьей на Востоке, отставание от победителя конференции составило 4 очка. Несмотря на высокую позицию, команда попала на мощную Тампу в первом круге плей-офф, матчи против которой получились интересными и зрелищными. В итоге Пантерз одержали победу со счетом 4:1, показав солидный уровень хоккея.

С такой игрой Флорида может бороться в этом сезоне за что-то значимое, тем более, удалось сэкономить силы в первой серии, ведь прошли соперника достаточно быстро.

Бостон Брюинз

Всего на очко Бостон отстал в регулярном чемпионате от предстоящего соперника, выдав не самый лучший финиш. Уже в первом круге стыковых встреч у Брюинз возникли проблемы, хотя они вели 3:1 в серии, Торонто сумел сравнять счет. Все решилось в седьмом матче, в котором Бостон одержал домашнюю победу со счетом 2:1, причем решающую шайбу удалось закинуть только в овертайме.

На первый раунд Брюинз потратили больше сил, чем предстоящий соперник, что может отразиться на физическом состоянии игроков. Начинать в гостях тяжело, но надо постараться хоть раз выиграть в чужом логове.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Соперники пересекались в этом сезоне четыре раза в регулярном чемпионате, во всех случаях побеждал Бостон, но все матчи прошли в упорной борьбе, а дважды Брюинз выиграли только в овертайме.

У Флориды в этом сезоне 29 побед в 44 встречах.

Бостон на выезде выиграл 25 игр из 44.

Флорида Пантерз – Бостон Брюинз Прогноз

Ожидается интересная серия, так как встретятся две сильные команды, Флорида фаворит в первой встрече, это объясняется фактором своей арены, а также свежестью по сравнению с соперником. Мы считаем перспективной ставку на чистую победу Пантерз.

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