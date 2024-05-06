Закончилась невероятная серия Бруну Фернандеша, которая длилась 19 486 минут

Сегодня капитан и полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш не попал в стартовый состав команды на матч 36-го тура английской Премьер-лиги против Кристал Пэлас.

В это тяжело поверить, но 29-летний португалец впервые за весь свой период карьеры в Манчестер Юнайтед пропускает какой-то матч из-за травмы. Его серия без травм длилась 230 матчей, за которые он сыграл 19 486 минут.

Это лишь вторая травма за всю профессиональную карьеру Бруну Фернандеша. В 2019 году, будучи футболистом Спортинга, он пропустил матчи сборной Португалии из-за ушиба.

Бруну Фернандеш перешел в Манчестер Юнайтед зимой 2020 года из Спортинга. В текущем сезоне на его счету 15 голов и 11 ассистов в 45 матчах во всех турнирах.

К матчу против Кристал Пэлас команда Эрика тен Хага подходит на восьмом месте с 54 очками в активе.