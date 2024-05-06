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Суперспорт Юнайтед – Сехухуне прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Суперспорт Юнайтед - Сехухуне Юнайтед прогноз Фото: https://twitter.com/SuperSportFC
Суперспорт Юнайтед Суперспорт Юнайтед
Премьер-лига ЮАР 07 мая 2024, 13:30 Суперспорт Юнайтед - Сехухуне Юнайтед
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Южно-Африканская Республика,
Сехухуне Юнайтед Сехухуне Юнайтед
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2
Коэф.: 1.69
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Во вторник, 7 мая, состоится матч перенесенного 17 тура Премьер-лиги ЮАР, в котором Суперспорт Юнайтед сыграет против Сехухуне. Эта игра начнется в 19:30 по центральноевропейскому времени, а эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту встречу.

Суперспорт Юнайтед

Сейчас команда идет на шестой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги ЮАР. В активе Суперспорт 38 матчей после 26 матчей чемпионата. Юнайтед имеет теоретическую возможность на попадание в тройку лидеров. Сейчас отрыв от третьей команды составляет восемь очков, а до конца чемпионата еще четыре игры. Кроме этого добавлю то, что Суперспорт отстает от Сехухуне, который идет на четвертом месте, всего на два балла. Поэтому эта игра будет очень важна в борьбе за тройку. Тем не менее, в крайних матчах у Суперспорт Юнайтед настоящая беда: одна победа, одна ничья и три поражения. Такие результаты не очень радуют фанатов и не выделяют много надежд на тройку Премьер-лиги ЮАР.

Сехухуне

Как писал выше, сейчас эта команда идет на четвертом место в турнирной таблице Премьер-лиги ЮАР. Они имеют в своем активе 40 очков, также после 26 матчей. Отрыв от третьего места не очень критичный - шесть очков. Тем не менее, в случае поражения в этой игре, мечты на третье место могут остаться только мечтами. Таким образом, Сехухуне точно должен выигрывать в этой игре, если хотят продолжить борьбу за третье место. В предыдущих матчах результаты Сехухуне не очень стабильны, ведь они только раз выиграли, раз проиграли и три раза сыграли вничью.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге нынешнего сезона Сехухуне на домашнем поле выиграл Суперспорт 2:1.
  • Суперспорт Юнайтед не очень стабильно играет на своем поле. Они пропускают минимум один гол уже в восьми матчах подряд.
  • В последних шести матчах Суперспорт Юнайтед не забивает больше одного мяча за игру. В Сехухуне ситуация очень аналогичная - не более одного гола в последних пяти играх.

Суперспорт Юнайтед – Сехухуне Прогноз

Матч важен для обеих команд, если они хотят остаться в борьбе за третье место в турнирной таблице. У Суперспорт Юнайтед и Сехухуне есть одна общая черта в последних матчах - они мало забивают. Поэтому я не хочу что-то сильно придумывать и поставлю на тотал матча меньше двух с коэффициентом 1,69.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2
Коэф.: 1.69
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