Не скучает без футбола. Погба начал актерскую карьеру

Французский полузащитник Поль Погба, который дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга, не скучает без футбола.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, футболист, права на которого все еще принадлежат Ювентусу, начал карьеру киноактера.

Погба снимется в фильме под названием “4 нуля”. Там чемпион мира-2018 сыграет роль тренера молодых футболистов. Фильм должен выйти на экраны летом 2025 года.

Напомним, проблемы Погба в августе прошлого года, когда после матча против Удинезе в крови Погба был обнаружен повышенный тестостерон. Повторные тесты подтвердили факт употребления футболистом запрещенного препарата. Он подавал апелляцию, но она была отклонена.

Кроме Ювентуса, за свою карьеру Погба выступал за Манчестер Юнайтед, где провел шесть сезонов.