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Денвер Наггетс – Миннесота Тимбервулвз прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Денвер Наггетс - Миннесота Тимбервулвз прогноз Фото: https://theathletic.com/ Автор - Tony Jones
Денвер Наггетс Денвер Наггетс
НБА 06 мая 2024, 22:00 Денвер Наггетс - Миннесота Тимбервулвз
Денвер, Ball Arena
Миннесота Тимбервулвз Миннесота Тимбервулвз
Прогноз на матч П1(-3,5)
Коэф.: 1.67
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100$
БетВиннер 4.65
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7 мая свою встречу серии плей-офф НБА проведут Денвер Наггетс – Миннесота Тимбервулвз. Аргументированный прогноз на это событие составлен экспертами Dailysports.

Денвер Наггетс

Для Денвера не может быть иных целей, кроме выигрыша титула, ведь команда действующий чемпион, поэтому постарается держать высокую планку. Наггетс на высоком уровне провели регулярный чемпионат, где финишировали вторыми. Уверенно команда прошла Лейкерс в плей-офф, обыграв соперника со счетом 4:1, Денвер действовал хладнокровно в решающие моменты, что стало решающим фактором.

Серия против Миннесоты однозначно будет сложной, хотя бы потому, что Йокич и компания проиграли первую встречу, к тому же еще и на своем паркете. Теперь обязательно надо сравнивать счет, иначе ситуация максимально усложниться.

Миннесота Тимбервулвз

От Тимбервулвз такого мощного сезона не ожидали, но команда продолжает приятно удивлять. Победа над Финиксом со счетом 4:0 в плей-офф многих повергла в шок, ведь по количеству звезд соперник выглядел очень опасно, но на деле Миннесота себя показала на порядок лучше. Удалось начать с победы и против Денвера в гостях – 106:99, героем встречи для победителей стал Эдвардс, этот молодой парень набрал целых 43 очка.

На команду не давит результат, что является большим преимуществом, ведь от баскетболистов до сих пор многого не ждут. А Миннесота просто качественно делает свою работу, что приносит желаемый результат.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Учитывая написанное выше, несложно догадаться, что в серии ведет Миннесота со счетом 1:0.
  • Денвер силен на своем паркете, об этом свидетельствуют 36 побед в 45 встречах.
  • Миннесота хороша в гостях 29 побед в 44 играх.

Денвер Наггетс – Миннесота Тимбервулвз Прогноз

Как и в первом матче, фаворитом в этой паре котируется Денвер, хотя исход первого матча все знают. Два выигрыша Миннесоты на выезде будет большой сенсацией, мы считаем, что Наггетс должны сравнивать счет. Ставим на успех гостей с форой -3,5 очков.

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Прогноз на матч П1(-3,5)
Коэф.: 1.67
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БетВиннер 4.65
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