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Конец эры тен Хага? Манчестер Юнайтед унижен в матче против середняка АПЛ

Новости футбола Сегодня, 17:01
Евгений Кравченко эксперт Dailysports Евгений Кравченко
Конец эры тен Хага? Манчестер Юнайтед унижен в матче против середняка АПЛ Alex Pantling/Getty Images

Манчестер Юнайтед потерпел унизительное поражение от Кристал Пэлас со счетом 0:4 в матче 36-го тура английской Премьер-лиги.

Еще в первом тайме хозяевам удалось забить два мяча. На 12-й минуте Майкл Олисе совершил невероятный сольный проход с центра поля до штрафной зоны и легко переиграл Андре Онана. А на 40-й минуте Жан-Филипп Матета прекрасно ушел от защитников и мощным ударом с острого угла пробил прямо под перекладину.

После перерыва страдания команды Эрика тен Хага продолжились. Сначала Тайрик Митчелл забил после розыгрыша штрафного, а окончательно “красных дьяволов” дальним ударом добил все тот же Олисе.

К слову, именно Манчестер Юнайтед называют фаворитом в борьбе за Олисе этим летом.

После этого поражения Манчестер Юнайтед опускается на восьмое место, а на седьмой позиции теперь Челси. Кристал Пэлас с 44 очками остается на 14-м месте.

Английская Премьер-лига. 36-й тур

Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед 4:0
Голы: Олисе, 12`, 66` Матета, 40`, Митчелл, 58`

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