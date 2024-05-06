ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм уволил главного тренера
Как и ожидалось ранее, в новом сезоне у Вест Хэма абсолютно точно будет новый главный тренер.
Официальный сайт лондонского клуба сообщает, что руководство приняло решение не продлевать сотрудничество с Дэвидом Мойесом, чей контракт истекает в июне.
Ожидается, что вместо него Вест Хэм летом назначит экс-тренера Реала Мадрид, Севильи, сборной Испании и Вулверхэмптона Хулена Лопетеги.
После 36 туров Вест Хэм занимает девятое место в английской Премьер-лиге. В последнем туре “молотобойцы” проиграли Челси со счетом 0:5, а в предыдущих 4 матчах набрали лишь 1 очко. В Лиге Европы Вест Хэм дошел до четвертьфинала, где проиграл Байеру Леверкузен.
Дэвид Мойес тренировал Вест Хэм с декабря 2019 года. Это его второй период в данном клубе. Ранее он уже тренировал Вест Хэм с ноября 2017 по июнь 2018. В минувшем сезоне под руководством Мойеса “молотобойцы” выиграли Лигу конференций.