ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм уволил главного тренера

Как и ожидалось ранее, в новом сезоне у Вест Хэма абсолютно точно будет новый главный тренер.

Официальный сайт лондонского клуба сообщает, что руководство приняло решение не продлевать сотрудничество с Дэвидом Мойесом, чей контракт истекает в июне.

West Ham United can confirm David Moyes will leave the Club by mutual consent at the end of the 2023/24 season, when his contract expires. — West Ham United (@WestHam) May 6, 2024

Ожидается, что вместо него Вест Хэм летом назначит экс-тренера Реала Мадрид, Севильи, сборной Испании и Вулверхэмптона Хулена Лопетеги.

После 36 туров Вест Хэм занимает девятое место в английской Премьер-лиге. В последнем туре “молотобойцы” проиграли Челси со счетом 0:5, а в предыдущих 4 матчах набрали лишь 1 очко. В Лиге Европы Вест Хэм дошел до четвертьфинала, где проиграл Байеру Леверкузен.

Дэвид Мойес тренировал Вест Хэм с декабря 2019 года. Это его второй период в данном клубе. Ранее он уже тренировал Вест Хэм с ноября 2017 по июнь 2018. В минувшем сезоне под руководством Мойеса “молотобойцы” выиграли Лигу конференций.