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Вест Хэм определился с новым тренером. Им станет бывший наставник Реал Мадрида

Новости футбола Сегодня, 07:38
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
Вест Хэм определился с новым тренером. Им станет бывший наставник Реал Мадрида Фото: сайт Премьер-лиги / Автор неизвестен

Вест Хэм Юнайтед продолжает демонстрировать не самый стабильный футбол. Молоты выиграли всего в двух из десяти последних матчах, вылетели из Лиги Европы в четвертьфинале, а вчерашний разгром от Челси (0:5) оставил их на девятом месте.

Слухи о возможной смене главного тренера не утихают достаточно долгое время. Контракт Дэвида Мойеса истекает в конце года и никаких предлогов об его продлении еще не поступало. Сам шотландец неоднократно заявлял, что переговоры состоятся только после их последней игры в Премьер-лиге против Манчестер Сити 19 мая.

Но руководство клуба уже наверняка ищет ему замену и видимо они определились со своим выбором. Новым наставником Вест Хэма скорее всего станет бывший тренер сборной Испании и Реал Мадрида Юлен Лопетеги. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

В прошлом сезоне он тренировал Вулверхэмптон Уондерерс и показал неплохие рузультаты выведя их в безопасную зону, когда они были на грани вылета. Он ушел в отставку в Вулвз в прошлом году и был разочарован финансовым положением клуба.

За свою карьеру Лопетеги тренировал ряд испанских клубов, дублирующий состав Реал Мадрида, Порту. В 2014 году был назначен на пост главного тренера сборной Испании, а через два года в Реал Мадрид, откуда был уволен спустя всего четыре месяца после разгромного поражения от Барселоны (1:5). Перед работой в Англии руководил Севильей, вместе с которой завоевал Лигу Европы сезона 2019/20.

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