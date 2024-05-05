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Еврокубки все ближе. Челси разбил на своем поле Вест Хэм

Новости футбола Сегодня, 10:56
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
Еврокубки все ближе. Челси разбил на своем поле Вест Хэм Фото: https://twitter.com/ChelseaFC

В воскресенье, 5 мая, Челси на Стэмфорд Бридж принимал другую лондонскую команду - Вест Хэм.

Челси очень уверенно начал этот матч и уже на 15-й минуте Палмер открыл счет. До конца первой половины Синие еще два раза расписались в ворота Вест Хэма. Мячи в свой актив записали: Галлахер и Мадуэке.

По перве хозяева поля продолжили свою доминацию. На 48-й минуте Джексон сделал счет 4:0 в пользу Пенсионеров. Сенегальский нападающий сам и поставил точку в игре. На 81-й минуте он оформил дубль.

Челси разгромил Вест Хэм со счетом 5:0, Синие добывают очередные три очка, набирают уже 54 пункта и выходят на седьмое место. До шестого места тоже не так много - два пункта. До конца чемпионата остается три матча, Челси сыграет против: Ноттингем Форест, Брайтона и Борнмута.

Премьер-лига. 36-й тур

Челси - Вест Хэм - 5:0
Голы: 1:0 - 15 Палмер, 2:0 - 30 Галлехер, 3:0 - 36 Мадуэке, 4:0 - 48 Джексон, 5:0 - 81 Джексон

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