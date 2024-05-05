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Дэвид Мойес установил антирекорд в Премьер-лиге после матча с Челси

Новости футбола Сегодня, 11:13
Кирилл Романенко эксперт Dailysports Кирилл Романенко
Дэвид Мойес установил антирекорд в Премьер-лиге после матча с Челси Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Вест Хэм потерпел разгромное поражение от Челси в лондонском дерби в 36-м туре Премьер-лиги. “Пенсионеры” разбили соперника со счетом 5:0.

После этого матча у “Молотобойцев” пропущено уже 70 голов в нынешней кампании Премьер-лиги. Никогда ранее команда под руководством Дэвида Мойеса не пропускала столько голов в чемпионате за один сезон.

Предыдущим антирекордом команды под руководством английского специалиста было 69 пропущенных мячей Сандерленда в сезоне 2016/17.

Стоит отметить, что это уже не первый личный антирекорд тренера в этом сезоне. Предыдущий был установлен по итогам матча с Кристал Пэлас в апреле.

В АПЛ 60-летний Мойес возглавлял Эвертон, Манчестер Юнайтед и Сандерленд. А в Вест Хэм это уже второе его пришествие. Наивысшими достижениями в тренерской карьере шотландца являются победа в Суперкубке Англии с Ман Юнайтед и триумф в Лиге Конференций с “молотобойцами” в 2023 году.

Вест Хэм занимает девятое место в таблице чемпионата Англии после 36 туров.

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