Ювентус составил список из почти полтора десятка игроков, которых могут продать летом

В грядущее трансферное окно Ювентус (с Массимилиано Аллегри или без – пока под знаком вопроса) готов провести значительную чистку состава, чтобы заработать в том числе на тех игроках, с которыми в Турине не хотят продлевать контракт. Таких в стане «зебр» насобиралось под полтора десятка.

Список тех, кого может продать Ювентус летом, стал известенLaGazzettadelloSport. В первую очередь, клуб хочет попрощаться с Полем Погба, который выпал из футбола на длительный срок через дисквалификацию.

Покинуть Турин также могут Маттиа Перин, Алекс Сандро, Глейсон Бремер, Адриен Рабьо, Вестон МакКенни, Фабио Миретти, Ганс Кавигля, Федерико Кьеза, Филип Костич, Аркадиуш Милик и Мойзе Кин. Зимнее подписание «зебр» Тьягу Джалу руководство клуба хочет отправить в аренду, так как его адаптация к итальянскому футболу прошла не лучшим образом.

Напомним, что сейчас Ювентус ведет переговоры по подписанию вратаря Монцы Микеле ди Грегорио, который в дальнесрочной перспективе должен стать заменой Войцеху Щенсному.