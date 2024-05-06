Полуфиналист Лиги чемпионов договорился о трансфере вундеркинда из Эквадора

Боруссия Дортмунд в ближайшее время объявит о подписании контракта с 16-летним эквадорским полузащитником Джастином Лермой из Индепендьенте Дель Валье.

Как сообщает Фабрицио Романо, немецкий клуб полностью согласовал все условия трансфера. За переход юного атакующего полузащитника Боруссия Дортмунд заплатит менее 9 миллионов евро. Точная сумма пока что неизвестна.

Лерма подпишет с Боруссией Дортмунд долгосрочный контракт.

Джастин Лерма – третий самый молодой футболист в истории Индепендьенте Дель Валье. Он дебютировал за главную команду клуба в возрасте 15 лет 11 месяцев и 9 дней.

Напомним, в этом сезоне Боруссия Дортмунд вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где в ответном матче завтра, 7 мая, сыграет против ПСЖ. Первый матч завершился победой команды Эдина Терзича 1:0. В Бундеслиге “шмели” занимают 5-е место.