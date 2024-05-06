On fire. Форвард Кристал Пэлас забивает в 6 домашних матчах подряд

Нападающий Кристал Пэлас Жан-Филипп Матета продолжил свою потрясающую голевую серию.

Сегодня французский форвард отличился голом в первом тайме матча против Манчестер Юнайтед. После сольного прохода Матета счет в матче стал 2:0.

Тем самым Матета забивает уже в 6 домашних матчах Премьер-лиги подряд. В этих 6 играх Матета забил аж 8 мячей.

Всего в текущем сезоне Матета отличился 12 забитыми мячами. Его игра резко улучшилась с момента назначения главным тренером Кристал Пэлас Оливера Гласснера.

Перед матчем против Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас занимал 14-е место с 40 очками в активе.