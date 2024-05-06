On fire. Форвард Кристал Пэлас забивает в 6 домашних матчах подряд
Новости футбола Сегодня, 16:03
Eddie Keogh/Getty Images
Нападающий Кристал Пэлас Жан-Филипп Матета продолжил свою потрясающую голевую серию.
Сегодня французский форвард отличился голом в первом тайме матча против Манчестер Юнайтед. После сольного прохода Матета счет в матче стал 2:0.
Тем самым Матета забивает уже в 6 домашних матчах Премьер-лиги подряд. В этих 6 играх Матета забил аж 8 мячей.
Всего в текущем сезоне Матета отличился 12 забитыми мячами. Его игра резко улучшилась с момента назначения главным тренером Кристал Пэлас Оливера Гласснера.
Перед матчем против Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас занимал 14-е место с 40 очками в активе.
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