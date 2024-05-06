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«Отказал ему дважды». Легенда Арсенала назвал клуб, который рьяно намеревался его подписать

Новости футбола Сегодня, 14:26
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
«Отказал ему дважды». Легенда Арсенала назвал клуб, который рьяно намеревался его подписать «Отказал ему дважды». Легенда Арсенала назвал клуб, который рьяно намеревался его подписать

Центральный защитник Тони Адамс известен тем, что, будучи воспитанником лондонского Арсенала, отдал все 18 лет своей карьеры «канонирам». Но в автобиографии он вспомнил моменты, когда другой клуб тогда ещё первого английского дивизиона намеревался переманить его к себе.

Как рассказал сам Адамс, этим клубом был Манчестер Юнайтед:

«Манчестер Юнайтед дважды пытался меня подписать, но я дважды им отказал, потому что я был с Арсеналом до конца. Первый раз это было после того, как мы стали чемпионом в 1991 году. Это случилось на встрече сборной Англии, и Брайан Робсон заговорил со мной об этом, возможно, сэр Алекс Фергюсон попросил его перекинуться парой слов. Подначивание? Конечно, и тот, кто не считает, что в игре это постоянно происходит в неформальной обстановке, просто наивен.

Второй раз Юнайтед обратился ко мне в 96-м, осенью, спустя всего пять недель после того, как я бросил пить, и в тот период неопределенности, когда Арсен Венгер пришел на смену уволенному Брюсу Риочу. Полагаю, сэр Алекс также мог хотеть меня, потому что, чувствуя, что он может усилить Юнайтед, он мог ослабить Арсенал».

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