«Отказал ему дважды». Легенда Арсенала назвал клуб, который рьяно намеревался его подписать

Центральный защитник Тони Адамс известен тем, что, будучи воспитанником лондонского Арсенала, отдал все 18 лет своей карьеры «канонирам». Но в автобиографии он вспомнил моменты, когда другой клуб тогда ещё первого английского дивизиона намеревался переманить его к себе.

Как рассказал сам Адамс, этим клубом был Манчестер Юнайтед: