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Иордания – Катар: когда и где смотреть онлайн матч Кубка Азии 2023

Новости футбола Вчера, 15:01
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Иордания – Катар: когда и где смотреть онлайн матч Кубка Азии 2023 Фото: https://twitter.com/afcasiancup

Кубок Азии подходит к завершению. В субботу, 10 февраля, пройдет финальный матч между Катаром и Иорданией.

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Иордания – Катар: что нужно знать о матче?

Обе команды прошли полный путь для того, чтобы оказаться в финале. На групповом этапе Иордания одержала победу, ничью и однажды проиграла. В плей-офф иорданцы минимально обыграли Ирак, Таджикистан и в полуфинале сенсационно победили Южную Корею 2:0. Катар, в свою очередь, ни разу не проиграли на этом турнире. Они трижды победили на групповом этапе, а в плей-офф катарцы победили Палестину, Узбекистан и Иран.

Иордания – Катар: когда и где состоится матч?

Финальный матч Кубка Азии пройдет в субботу, 10 февраля, и начнется в 16:00 по центральноевропейскому времени. Время начала матча в разных странах мира.

  • Варшава – 16:00
  • Киев - 17:00
  • Ереван - 19:00
  • Астана - 21:00

Иордания – Катар: где смотреть онлайн матч?

В разных странах трансляторы отличаются. Стоит отметить, что не во всех странах будет трансляция матча. Для международной арены матч будет транслироваться на Triller TV+, Onefootball и YouTube.

Dailysports подготовил для вас информацию, где можно будет увидеть эту игру в вашей стране.

  • Армения - TV Start
  • Азербайджан - TV Start
  • Грузия - TV Start
  • Израиль - 5Plus
  • Латвия - TV Start
  • Туркменистан – Almasport
  • Украина - TV Start, Sport 1 Ukraine
  • Эстония - TV Start
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