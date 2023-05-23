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"Жирона" Цыганкова не выиграла в гостевом матче Ла Лиги

Новости футбола Сегодня, 15:42
"Жирона" Цыганкова не выиграла в гостевом матче Ла Лиги Фото: твиттер "Жироны"/Автор неизвестен

В матче 36-го тура чемпионата Испании “Сельта” и “Жирона” сыграли вничью со счетом 1:1.

В конце первого тайма счет открыл Карлес Перес, но на 59-й минуте равновесие восстановил Кристиан Стуани. Украинский полузащитник гостей Виктор Цыганков провел на поле весь матч и заработал пенальти.

“Жирона”, набрав 49 очков, вышла на восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. “Сельта” с 40 очками вышла на 15-е место.

“Сельта” – “Жирона” - 1:1 (1:0)
Голы: Перес, 42 - 1:0, Стуани, 59 (с пенальти) - 1:1

“Сельта”: Вильяр, Мальо, Нуньес, Айду, Галан, Тапия, Оскар Родригес, Вейга (Аспас, 81), Карлес Перес, Ларсен (Сеферович, 81), Родригес (Серви, 71).

“Жирона”: Гассанига, Ян Коуто (Эррера, 54), Мартинес, Эспиноса, Буэно (Кальенс, 54), Мигель Гутьеррес, Фернандес (Рока, 74), Ромеу, Мартин (Артеро, 34), Цыганков, Стуани (Кастельянос, 74).

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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