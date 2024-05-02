Наибольший талант шведского футбола может пропустить около года

Один из наиболее талантливых форвардов Европы Руни Барджи из Копенгагена получил очень серьезную травму.

Как сообщает официальный сайт клуба из столицы Дании, у Барджи диагностировали разрыва крестообразных связок колена, а восстановление от этой травмы займет от 9 до 12 месяцев.

At today's training, Roony Bardghji unfortunately suffered a knee injury that will keep him out for the next 9-12 months #fcklive https://t.co/LTAqwQeOBK — F.C. København (@FCKobenhavn) May 2, 2024

Свое повреждение 18-летний нападающий получил на тренировки.

Барджи является настоящей легендой серии видеоигр Football Manager. Там он вырастает в одного из лучших игроков мира и претендует на “Золотой мяч”.

В текущем сезоне Барджи сыграл 36 матчей во всех турнирах и забил 10 мячей. В частности, он отличился голом в победном для Копенгагена матче группового этапа Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед (4:3).

Копенгаген занимает второе место в чемпионате Дании после 27 туров. Он отстает от Брондбю на 4 очка.