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Главная Прогнозы Елена Рыбакина – Арина Соболенко прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года

Елена Рыбакина – Арина Соболенко прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Елена Рыбакина - Арина Соболенко прогноз Фото:https://www.skysports.com/ Автор неизвестен
Елена Рыбакина Елена Рыбакина
WTA Madrid 2024 Сегодня, 15:30 Елена Рыбакина - Арина Соболенко
Мадрид, Caja Mágica
Арина Соболенко Арина Соболенко
Прогноз на матч Тотал больше 21,5
Коэф.: 1.77
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1хБет 5.00
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На турнире в Мадриде в женском разряде, 2 мая состоится два полуфинала, громкой выглядит афиша Елена Рыбакина – Арина Соболенко. Эксклюзивный прогноз на эту битву подготовили эксперты Dailysports.

Елена Рыбакина

Для Рыбакиной этот сезон складывается продуктивно, пять финалов, три из них удалось выиграть, причем один из них недавно в Штутгарте. В Мадриде до четвертьфинала не было проблем, по очереди были обыграны Бронцетти, Шериф и Бейлек. Большим испытанием стала битва против неудобной Юлии Путинцевой, которую ранее не удалось обыграть, дело дошло до третьего сета, где Рыбакина уступала 2:5 и 15:40 на своей подаче, но отыграла матчболы, и выиграла пять геймов подряд, а в итоге и матч. Напомним, спортсменке 24 года, она является четвертой ракеткой мира.

Арина Соболенко

В этом сезоне Соболенко выиграла всего один турнир, но зато какой, Открытый чемпионат Австралии, после этого значимых результатов не было. Не безупречна белоруска и в Мадриде, где только Андрееву обыграла в двух сетах, а вот с Линетт, Монтгомери и Коллинс понадобилось три партии для победы. Пока Соболенко вторая ракетка мира, но если не пройдет в финал, потеряет одну позицию.

Теннисистка еще не набрала нужную форму, но постепенно прибавляет, так что с Рыбакиной может показать игру высокого уровня. Буквально на выходных, Соболенко отпразднует свой 26-й день рождения, есть шанс сделать себе подарок.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Если не считать выставочные матчи, соперницы играли между собой восемь раз, пока счет 5:3 в пользу Соболенко, последний раз соперницы играли между собой в этом году, в финале турнира в Брисбене, тогда Рыбакина уверенно выиграла – 6:0, 6:3.
  • Рыбакина выиграла 30 из 34 встреч в этом сезоне.
  • Соболенко провела 24 матча, в которых одержала 19 побед.

Елена Рыбакина – Арина Соболенко Прогноз

В таком противостоянии сложно определить фаворита, букмекеры и не стали этого делать, встречаются спортсменки топ-уровня. Многое будет зависеть от настроя, физического состояния в день игры. Перспективной выглядит ставка на тотал больше 21,5 геймов.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Тотал больше 21,5
Коэф.: 1.77
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