Футбольный клуб Ливерпуль представил новую форму от Nike на сезон-2024/25. Предзаказ на новые комплекты игровой формы уже доступен. Доставку заказчикам начнут осуществлять 16 мая.

Стоит отметить, что новая форма выполнена в ретро-стиле - с отсылкой к 1984 году, когда мерсисайдцы выиграли Кубок чемпионов в Риме. Также в том году “красные” стали лучшими в чемпионате Англии и Кубке английской лиги.

Ciao 👋 Our 2024/25 @nikefootball home kit has arrived. 😍



Inspired by Rome ‘84. — Liverpool FC (@LFC) May 2, 2024

Ливерпуль с 75 очками, занимает третьем место в таблице английской Премьер-лиги. 5 мая команда Юргена Клоппа сыграет против Тоттенхэма.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль договорился с Фейеноордом о переходе главного тренера Арне Слота. Нидерландский наставник уже даже определился с первым желанным трансфером.