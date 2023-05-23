"Барселона" может лишиться ведущего защитника

Французский защитник “Барселоны” Жюль Кунде может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист Relevo Тони Хуанмарти.

По сведениям источника, футболист недоволен тем, что его используют на правом фланге обороне, тогда как он хочет играть в центре. Каталонцы оценивают игрока в 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Кунде провел за “Барселону” 38 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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