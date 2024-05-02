Полузащитнику Ньюкасла продлили дисквалификацию на еще два месяца

Центральный полузащитник Ньюкасла Сандро Тонали дисквалифицировано на еще два месяца условно и оштрафован на 20 тысяч фунтов. Об этом официально сообщает Футбольная ассоциация Англии.

Тонали признался, что в начале сезона сделал 4 ставки на победы Ньюкасла в Премьер-лиге. Это были матчи против Брайтона, Брентфорда, Манчестер Сити и Вест Хэма. Тонали заявил, что не помнит точную сумму, которую он ставил на каждый матч, но она не превышает 10 тысяч фунтов.

Ранее Тонали был дисквалифицирован на 10 месяцев за нарушение правил игры в букмекерских конторах еще во времена выступлений за Милан.

Если 23-летний итальянский полузащитник повторно не нарушит правила, он сможет принимать участие в матчах в конце августа.

В текущем сезоне Тонали успел сыграть за Ньюкасл 12 матчей во всех турнирах и забить1 гол. За его переход “сороки” заплатили Милану 64 миллиона евро.