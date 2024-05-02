Удивительная сказка. Ровно 8 лет назад Лестер стал чемпионом Англии

В этот день, ровно 8 лет назад, 2 мая 2016 года, стала реальностью одна из наиболее удивительных сказок в истории футбола. Лестер стал чемпионом Англии.

В тот день футболисты Лестера собрались дома у Джейми Варди для просмотра матча 36-го тура английской Премьер-лиги между Челси и Тоттенхэмом. Благодаря ничьей 2:2 в той игре команда Клаудио Раньери стала недосягаемой для Тоттенхэма. Эмоции игроков Лестера после финального свистка навсегда вошли в историю футбола.

📅 8 years ago today...



Eden Hazard scored a historic goal to end Tottenham's title chase and give Leicester City the crown 🏆 pic.twitter.com/59eTMa5FhV — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 2, 2024

На старте сезона вероятность чемпионства Лестера оценивалась как 1/5000. За год до этого они чудом спаслись от вылета из Премьер-лиги.

Текущий сезон Лестер провел в Чемпионшипе, но уже досрочно стал чемпионом лиги.