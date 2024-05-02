Вернется в Европу? Марко Вератти может продолжить карьеру в топ-клубе

Известный итальянский хавбек Марко Верратти может продолжить карьеру в европейском топ-клубе.

Как сообщает Mundo Deportivo, услуги полузащитника предложили Барселоне. В клубе готовы рассмотреть такой вариант, но он не будет приоритетным, поскольку “блаугранас” не уверены в профпригодности игрока после его вояжа в Катар.

Кроме того, в Барселоне испытывают проблемы с финансами, что также может стать камнем преткновения, чтобы подписать с игроком контракт.

31-летний Верратти выступает за катарский Аль-Араби с сентября прошлого года. Катарский клуб заплатил за игрока 45 миллионов евро. В текущем сезоне 37-летний полузащитник провел 17 матчей, в которых отличился семью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что у Барселоны возникли трудности с продлением контракта с капитаном команды.