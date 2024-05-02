Ключевой защитник сборной Франции пропустит Евро-2024

Основной центральный защитник ПСЖ и сборной Франции Люка Эрнандес точно пропустит чемпионат Европы-2024.

Как сообщает официальный сайт парижского клуба, худшие опасения по поводу травмы защитника подтвердились. У Эрнандеса диагностировали разрыв крестообразных связок колена. Его восстановление займет от 6 до 7 месяцев.

Lucas, tu reviendras plus fort encore. Nous sommes tous avec toi. ❤️💙



👊 @LucasHernandez pic.twitter.com/DUGxcSrTTS — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 2, 2024

Напомним, свою травму Эрнандес получил в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд. В концовке первого тайма 28-летнего защитника заменил Лукас Беральдо.

В этом сезоне Люка Эрнандес сыграл 41 матч во всех турнирах, забив два гола и отдал столько же результативных передач. За карьеру в сборной Франции он сыграл 37 игр.

На Евро-2024 команда Дидье Дешама сыграет в одной группе против Нидерландов, Польши и Австрии.