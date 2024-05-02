Премьер-лига огласила претендентов на звание лучшего тренера в апреле

Английская Премьер-лига определила номинантов на звание лучшего тренера в апреле.

На награду претендуют главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола, наставник Арсенала Микель Артета и коуч Эвертона Шон Дайч.

Ман Сити Гвардиолы победил во всех своих матчах в чемпионате в апреле. Арсенал выиграл пять матчей из шести, при одном поражении.

Эвертон под руководством Шона Дайча гарантировал себе прописку в АПЛ, одержав четыре победы в апреле.

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👔 Mikel Arteta

👔 Sean Dyche

👔 Pep Guardiola



Vote now 👇 | #PLAwards — Premier League (@premierleague) May 2, 2024

Ранее АПЛ объявила номинантов на звание лучшего игрока по итогам минувшего месяца.

Напомним, что статистический портал WhoScored назвал свою версию команды месяца в АПЛ за апрель. Лучшим игроком турнира в уходящем месяце признан хавбек Манчестер Сити Кевин Де Брюйне.