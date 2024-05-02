Премьер-лига объявила номинантов на звание лучшего игрока прошлого месяца
Английская Премьер-лига объявила имена футболистов, которые претендуют на звание лучшего футболиста прошлого места.
На награду претендуют шесть игроков: Бруну Фернандеш (шесть голов и ассист), Йошко Гвардиол (два гола, ассист, два матча "на ноль"), Кай Хаверц (пять голов), Жан-Филипп Матета (пять голов), Коул Палмер (семь голов) и Джордан Пикфорд (23 сейва и четыре матча "на ноль").
К слову, голосование продлится до 6 мая. Свой голос за какого-то игрока можно отдать по этой ссылке.
Напомним, что статистический портал WhoScored назвал свою версию команды месяца в АПЛ за апрель. Лучшим игроком турнира в уходящем месяце признан хавбек Манчестер Сити Кевин Де Брюйне.
В апреле бельгиец забил 3 гола и отдал столько же результативных передач. Бельгийский футболист получил среднюю оценку 8.42 за свой перфоманс.