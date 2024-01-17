Защитник сборной Сенегала покинул расположение команды во время КАН из-за трагедии в семье

Защитник сборной Сенегала Шейху Куяте покинул расположение Львов Теранги во время Кубка африканских наций из-за смерти отца.

Трагедия в семье 34-летнего защитника Ноттингем Форест случилась во вторник, 16 января. Пока что неизвестно, вернется ли вице-капитан Львов Теранги на следующий матч национальной команды.

Федерация футбола Сенегала выразила глубокие соболезнования футболисту и его семье.

"Президент Сенегальской федерации футбола Огюстен Сенгор, члены исполнительного комитета, тренер национальной футбольной команды Алиу Сиссе, игроки национальной команды выражают глубокие соболезнования Шейху Куяте в связи со смертью отца. Куяте было разрешено покинуть расположение сборной, чтобы отправиться на похороны в Дакар», — говорится в заявлении.

Сенегал стартовал на Кубке африканских наций с разгромной победы над Гамбией (3:0). 19 января Львы Теранги сыграют против Камеруна.