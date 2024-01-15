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Сенегал разгромил Гамбию в первом туре Кубка Африканских наций

Новости футбола Вчера, 11:00
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Сенегал разгромил Гамбию в первом туре Кубка Африканских наций Сенегал разгромил Гамбию в первом туре Кубка Африканских наций

Действующий обладатель Кубка Африканских наций, сборная Сенегала, провела матч первого тура против Гамбии.

И уже на четвертой минуте Папе Гуе открыл счет в матче и вывел Сенагал вперед. До перерыва они в дальнейшем владели мячом, но забить в первом тайме не получилось. Однако, в компенсированное время для Сенегала случилась еще одна хорошая новость. Полузащитник Гамбии Эбу Адамс получил красную карточку и оставил свою сборную в меньшинстве.

На 52-й минуте Сенегал удвоил преимущество в матче. Ламин Камара, с ассиста Исмаила Сарру, отметился забитым голом. А на последних минутах Камара оформил дубль и довел счет до разгромного - 3:0.

Сенагал начинает турнир с уверенной победы 3:0. Следующий матч они проведут в пятницу, 19 января, против Камеруна.

Кубок Африканских наций. Первый тур

Сенагал - Гамбия - 3:0
Голы: 1:0 - 4 Гуйе, 2:0 - 52 Камара, 3:0 - 86 Камара

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