Защитник сборной Бельгии высказался об убийстве фанатов

Защитник сборной Бельгии и дортмундской «Боруссии» Тома Мёнье не оставил без внимания инцидент с убийством двух шведских болельщиков.

Как известно, фанатов убил сторонник радикальных религиозных течений. Страшная трагедия произошла 16 октября.

«И худшее, несомненно, ещё впереди. Давайте помолимся за жертв и людей, на которых плохо повлияло неправильное религиозное учение. Да поможет им бог вернуться на правильный путь», — написал Мёнье в социальной сети X (ранее Twitter).

Матч отборочного цикла между командами Бельгии и Швеции приходил 16 октября в Брюсселе. Перед стартом матча стало известно о том, что двух фанатов сборной Швеции застрелили.

После первого тайма игра была остановлена и не возобновлена. К перерыву команды обменялись голами — 1:1. В составе сборной Швеции гол на свой счет записал Виктор Дьёкереш. За бельгийцев ответный мяч забил Ромелу Лукаку с пенальти.