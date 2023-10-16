СРОЧНО. Матч Бельгия - Швеция остановлен. В Брюсселе неизвестный убил двух болельщиков гостей

Игра квалификации на Евро 2024 между Бельгией и Швецией, которая сегодня проходила в Брюсселе, была прервана после первого тайма и доиграна не будет. Это связано с террористическим актом, который произошел перед матчем в столице Бельгии.

Стрельба состоялась приблизительно в пяти километрах от стадиона. Убийца на данный момент всё ещё пребывает на свободе.

Напомним, что сегодня вечером в столице Бельгии неизвестный устроил стрельбу, убив двух человек. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо подтвердил, что убитыми оказались два гражданина Швеции.

К перерыву встречи счет на табло 1:1. На стадионе прозвучало сообщение, чтобы болельщики оставались на своих местах, пока они не получат разрешение покинуть арену.

Также в сообщении говорится, что футболисты не хотят продолжать матч, учитывая события, которые сегодня произошли в Брюсселе.

Национальный кризисный центр Бельгии повысил до наивысшего уровень террористической угрозы в Бельгии.