ВИДЕО. Теракт в Брюсселе. Член ИГИЛ убил фанатов Швеции во время матча Евро-2024

В бельгийском городе Брюссель произошел ужасный теракт 16 октября.



Неизвестный стрелок устроил стрельбу, прокричав в то время фразу "Аллаху Акбар".



По информации местных СМИ, два гражданина Швеции, одетых в футболки своей национальной сборной, были убиты. Пока что напавший, вооруженный автоматом, находится на свободе, представляя угрозу для всех окружающих.

Недалеко от стадиона, где проходил квалификационный матч Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции, террорист из Брюсселя записал видеообращение, в котором утверждал, что принадлежит к ИГИЛ и устранял "неверных". Жуткий акт насилия произошел прямо вокруг стадиона.

Сообщается, что футболисты сборных не вышли на 2-й тайм из соображений безопасности. Бельгийская власть объявила наивысший уровень террористической угрозы.



ВИДЕО. Теракт в Брюсселе. Член ИГИЛ убил фанатов Швеции возле футбольного стадиона (Новость имеет видео, которые не рассчитаны для лиц моложе 18 лет. Этот контент не рекомендуется для просмотра особо чувствительным лицам)

16.10.2023, Belgium🇧🇪 - Sweden🇸🇪, Terriost attack in Brussels before match, 2 deads by gunshots pic.twitter.com/wRbeO9hABY — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 16, 2023