Падерборн – Гамбург прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 3 Коэф.: 1.51 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В рамках 33 тура второй Бундеслиги свою встречу проведут Падерборн – Гамбург. Эксперты Dailysports подготовили свой эксклюзивный прогноз на предстоящую битву.

Падерборн

За два тура до окончания чемпионата Падерборн идет восьмым в турнирной таблице, нет даже теоретических шансов на повышение в классе, так как отставание от топ-3 составляет 13 очков. В последнем туре команда уступила в гостях Ганноверу со счетом 2:3, причем пропустили все три мяча за первые 18 минут, дважды гости забили тоже в первом тайме, но вторая половина прошла без забитых мячей.

Таким образом, Падерборн прервал привлекательную серию из трех матчей без поражений, за которую удалось набрать 7 очков. Можно теоретически подняться или упасть на пару позиций, хотя в целом, турнирной мотивации уже не осталось.

Гамбург

«Динозавры» в этом сезоне пытались бороться за попадание в Бундеслигу, но с большой вероятностью достичь основной цели не удастся. Команда идет четвертой в чемпионате, отставание от желаемой тройки составляет 4 очка, а осталось всего два тура. В последнем туре Гамбург сумел обыграть на своем поле лидера Санкт-Паули со счетом 1:0, единственный мяч был забит на 85-й минуте.

Клуб находится на серии из двух побед, нужно обязательно выигрывать две заключительные встречи чемпионата, а также ждать, что Фортуна Дюссельдорф наберет меньше 2 очков в двух играх.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Битва первого круга завершилась выездной победой Падерборна со счетом 2:1, причем Гамбург создал больше опасных моментов.

Падерборн играет дома с переменным успехом 6 побед, столько же поражений и четыре ничьи.

У Гамбурга на выезде 5 побед, 7 ничьих и четыре поражения.

Падерборн – Гамбург Прогноз

Букмекеры ожидает сложного противостояния, в котором отдают преимущество гостям. Гамбург имеет хоть какую-то мотивацию и находится выше в турнирной таблице, но Падерборн не будет дарить победу сопернику на своем поле. В такой битве мы считаем проходимой ставку на тотал больше 3 голов.

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