Магдебург – Гройтер Фюрт прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 2,5 Коэф.: 1.5 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.65 Сделать ставку

В рамках предпоследнего тура Бундеслиги 2 запланировано две встречи на 10 мая, среди которых битва Магдебург – Гройтер Фюрт. Прогноз на матч этих клубов составлен экспертами Dailysports.

Магдебург

Не самый яркий сезон проводит Магдебург, так как занимает только 12-ю строчку в турнирной таблице. Отрыв от зоны вылета составляет 5 очков, а осталось два тура, так что прописку в дивизионе должны сохранять. В последнем туре команда провалилась в гостях против Кайзерслаутерна, потерпев поражение со счетом 1:4, так прервалась серия из четырех матчей без поражений.

Магдебург не может похвастаться стабильностью в результатах, поэтому не удалось закрепиться хотя бы в середине турнирной таблицы.

Гройтер Фюрт

«Трилистники» до определенного момента текущего сезона претендовали на повышение в классе, но где-то с начала февраля начался серьезный спад, из-за которого клуб выбыл из числа команд, которую могут попасть в элиту. Гройтер Фюрт сейчас только седьмой в чемпионате, отставание от топ-3 составляет уже целых 13 очков.

В последнем туре «трилистники» не смогли дожать на своем поле Брауншвейг, хотя вели в счете, а соперник отыграл весь второй тайм в меньшинстве, в итоге 3:3. Какой-то стабильности в результатах не прослеживается, команда просто доигрывает сезон, который мог быть более успешным.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Соперники не определили победителя в первом круге, сыграв 1:1, Магдебург сравнял счет на 90+5 минуте.

Магдебург не выигрывает дома в четырех встречах подряд.

Гройтер Фюрт не впечатляет на выезде, 9 поражений, 3 ничьи и четыре победы.

Магдебург – Гройтер Фюрт Прогноз

Один из тех матчей, в котором сложно определить фаворита, на бумаге больше шансов на успех отдают Магдебургу, хотя веских оснований на это нет. Битва наверняка пройдет на встречных курсах, многое будет зависеть от реализации моментов. Перспективной выглядит ставка на тотал больше 2,5 голов.

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