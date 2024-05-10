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Йокогама Маринос – Аль-Айн прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Йокогама М - Аль-Аин прогноз Фото: facebook.com/yokohamaf.marinosEN / Автор неизвестен
Йокогама М Йокогама М
Лига чемпионов АФК 11 мая 2024, 06:00 Йокогама М - Аль-Аин
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- : -
Международные,
Аль-Аин Аль-Аин
Обзор Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.68
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В субботу в Йокогаме состоится первый матч в рамках финальной стадии Лиги чемпионов АФК. В решающем поединке сыграют японский Йокогама Маринос и Аль-Айн из ОАЭ. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Йокогама Маринос

Клуб из Иокогамы в первом раунде стадии плей-офф лишь в дополнительное время одолел Бангкок Юнайтед. Матч на выезде завершился со счётом 2:2, тогда как домашняя встреча и вовсе голов в основное время не принесла. Победу "Маринос" принёс точный удар с пенальти от Лопеса на 120+2 минуте.

После этого подопечные Харри Кьюэлла противостояли китайскому Шаньдун Тайшань и оформили победы в двух поединках - 2:1 на выезде и 1:0 дома. В полуфинале лишь в серии пенальти Йокогама преодолела барьер в лице корейского Ульсана - 0:1 на выезде и 3:2 дома.

В чемпионате Йокогама Маринос не может выиграть уже в трёх матчах, проиграв в последнем Ураве со счётом 1:2. Команда занимает только 11-е место в турнирной таблице, проигрывая лидеру 9 очков.

Аль-Айн

По пути в полуфинал Аль-Айн обыграл в 1/8 финала Насаф Карши (0:0 на выезде и 2:1 дома), а в четвертьфинале в серии пенальти был пройден Аль-Наср (1:0 дома и 3:4 на выезде).

В полуфинальной стадии соперником "Боссов" был грозный аравийский Аль-Хиляль, который мчит на всех парах к чемпионскому титулу в родном чемпионате. Однако для Аль-Айна преградой аравийский клуб не стал - 4:2 дома и 1:2 на выезде.

В чемпионате ОАЭ Аль-Айн идёт на третьей позиции, проигрывая лидеру Аль-Васлу 16-ть очков. Стоит отметить, что в чемпионате «боссы» взяли всего пять очков в пяти крайних поединках. В частности, в последнем для себя матче Аль-Айн на выезде со счётом 1:0 обыграл Хорфаккан.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Ранее команды не играли между собой
  • В 4-х последних матчах Йокогамы забивали обе команды
  • В 9-ти последних матчах Аль-Айна семь раз сыграла ставка на «Обе забьют»

Йокогама Маринос – Аль-Айн прогноз

Букмекеры отдают перевес в этом матче хозяевам, оценивая победу Йокогамы коэффициентом 1.91. Считаем, что в этом матче велика вероятность того, что забивать будут обе команды. Наша ставка «Обе забьют» с коэффициентом 1.68.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.68
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