Селтик – Рейнджерс прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Селтик Коэф.: 1.9 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

Центральный матч 36-го тура чемпионата Шотландии будет сыгран в субботу в Глазго, где на "Селтик Парк" местный Селтик примет Рейнджерс. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Селтик

"Кельты" занимают первое место в турнирной таблице, однако борьба за чемпионский титул в самом разгаре. Селтик воспользовался осечками Рейнджерс в последних матчах и опередил основного конкурента. На текущий момент "кельты" опережают Рейнджерс на три очка, тогда как от третьего места команду Брендана Роджерса отделяет сразу 21 балл.

На минувших выходных Селтик проводил домашний матч против Хартса в котором оформил уверенную победу со счётом 3:0. Дублем в воротах гостей отметился форвард Кёго Фурухаси, а третий мяч с пенальти забил Мэтт О’Райли. В целом не проигрывает Селтик вот уже в шести турах кряду, оформив на данном отрезке пять побед. В родных стенах "кельты" проиграли только однажды в текущем сезоне, оформив при этом 13-ть побед.

Рейнджерс

"Джерс" уже по традиции ведут борьбу за золото с Селтиком. На текущий момент Селтик опережает команду Филиппа Клеманна на три очка. При этом стоит отметить, что у «кельтов» результаты в последних турах заметно лучше, чем у Рейнджерс. Казалось бы, не так давно "плюшевые мишки" лидировали в чемпионате, однако неудачная серия из трёх поединков без побед привела к тому, что Селтик вышел на первое место.

В частности, в последнем туре Рейнджерс проводил домашний матч против Килмарнока и оформил победу с комфортным счётом 4:1. Перед этим "светло-синие" одолели со счётом 2:1 на выезде Сент-Миррен. Что касается гостевых результатов, то в 17-ти матчах Рейнджерс уступил только в трёх поединках, при 12-ти победах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В текущем сезоне Селтик дважды обыграл Рейнджерс со счётом 1:0 на выезде и 2:1 дома, однако в последнем матче команды сыграли вничью 3:3 на поле «Джерс»

В трёх матчах из пяти последних забивала только одна команда

В трёх поединках из пяти предыдущих сыграл вариант ставки на «Тотал больше 2.5»

Селтик – Рейнджерс прогноз

Букмекеры считают Селтик фаворитом этого матча, оценивая победу хозяев коэффициентом 1.90. Селтик обыграл «Джерс» в трёх последних домашних матчах, так что предлагаем взять здесь «Победа Селтика».

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