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Эшторил – Спортинг прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Эшторил - Спортинг прогноз Фото: sporting.pt / Автор неизвестен
Эшторил Эшторил
Примейра-лига Португалия 11 мая 2024, 13:00 Эшторил - Спортинг
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Португалия, Estoril, Antonio Coimbra da Mota
Спортинг Спортинг
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(-1,0)
Коэф.: 1.69
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Один из поединков 33-го тура чемпионата Португалии будет сыгран в субботу вечером на арене "Антониу Коимбра да Мота" где местный Эшторил сыграет с лиссабонским Спортингом. Возникнут ли проблемы у лидера чемпионата? Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Эшторил

"Канарейки" ведут борьбу за выживание в элитном дивизионе и на текущий момент занимают 13-е место в турнирной таблице Примейры. В 32-х поединках Эшторил набрал 33 очка и это всего на пять очков больше, чем у команд из зоны вылета. С другой стороны, до конца сезона осталось сыграть всего два матча, а это значит команде Рикарду Соареша необходимо взять одно очко для сохранения прописки.

В последнем туре Эшторил проводил выездной матч против Фаренсе, в котором проиграл со счётом 2:3. В целом в крайних пяти турах "канарейки" выиграли только один матч, проиграв в двух встречах. В родных стенах команда Рикарду Соареша в 16-ти матчах оформили 8 побед при 7-ми поражениях.

Спортинг

Лиссабонские "львы" провели впечатляющий сезон и заслуженно досрочно стали чемпионами Португалии. Ближайшего соперника из Бенфики "зелёно-белые" за два тура до конца чемпионата опережают на восемь очков. В 32-х турах Спортинг проиграл только дважды, оформив при этом 27-мь очков.

В последнем туре команда Рубена Аморима на своём поле принимала Портимоненсе и оформила уверенную победу со счётом 3:0. После поражения от Аталанты в Лиге Европы "львы" в девяти матчах лишь дважды сыграли вничью при семи победах. На выезде Спортинг в 16-ти матчах добыл 11-ть побед, проиграв лишь в двух случаях.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Спортинг разгромил Эшторил в родных стенах со счётом 5:1
  • Победная серия Спортинга в противостоянии с этим соперником насчитывает пять поединков
  • Только в одном матче из пяти последних в противостоянии этих команд сыграла ставка на «Обе забьют»

Эшторил – Спортинг прогноз

Букмекеры отдают преимущество в этом матче «львам», оценивая победу гостей коэффициентом 1.47. Предлагаем взять в этом матче «Победу Спортинга с форой (-1.0)» с коэффициентом 1.69.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч П2(-1,0)
Коэф.: 1.69
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