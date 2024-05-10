Пепе может перейти из Порту в Барселону

Барселона продолжает планирование состава на следующий сезон, а трансфер нового флангового нападающего является одним из приорететов, поскольку клуб не будет выкупать Жоау Феликса у Атлетико.

Как сообщает Mundo Deportivo, основным вариантом на эту позицию для Барселоны являются Нико Уильямс из Атлетика Бильбао и Дани Ольмо из РБ Лейпциг, но клуб уже нашел им альтернативу. Речь идет о левом нападающем Порту Пепе.

Португальский клуб открыт к продаже 27-летнего бразильца, которого они оценивают в 25 миллионов евро. Это на 35 миллионов дешевле, чем придется заплатить за Уильямса или Ольмо.

Пепе перешел в Порту из Гремио летом 2021 года. В текущем сезоне на его счету 8 голов и 10 ассистов в 47 матчах во всех турнирах.

После 32 туров текущего сезона Порту занимает третье место в Примейре.