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Пепе может перейти из Порту в Барселону

Новости футбола Сегодня, 03:58
Евгений Кравченко эксперт Dailysports Евгений Кравченко
Пепе может перейти из Порту в Барселону David Ramos/Getty Images

Барселона продолжает планирование состава на следующий сезон, а трансфер нового флангового нападающего является одним из приорететов, поскольку клуб не будет выкупать Жоау Феликса у Атлетико.

Как сообщает Mundo Deportivo, основным вариантом на эту позицию для Барселоны являются Нико Уильямс из Атлетика Бильбао и Дани Ольмо из РБ Лейпциг, но клуб уже нашел им альтернативу. Речь идет о левом нападающем Порту Пепе.

Португальский клуб открыт к продаже 27-летнего бразильца, которого они оценивают в 25 миллионов евро. Это на 35 миллионов дешевле, чем придется заплатить за Уильямса или Ольмо.

Пепе перешел в Порту из Гремио летом 2021 года. В текущем сезоне на его счету 8 голов и 10 ассистов в 47 матчах во всех турнирах.

После 32 туров текущего сезона Порту занимает третье место в Примейре.

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