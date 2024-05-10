Франция – Казахстан прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Франция Коэф.: 1.79 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В субботу, 11 мая, состоится матч Чемпионата мира по хоккею между сборными Франции и Казахстана. Игра начнется в 12:20 по центральноевропейскому времени, эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту встречу.

Франция

Французы - одни из очевидных аутсайдеров Чемпионата мира по хоккею. На прошлом розыгрыше они смогли одержать только одну победу в овертайме. Тогда Франция обыграла Австрию 2:1. На этом турнире за Францию сыграет один представитель Национальной хоккейной лиги - нападающий Сиэтл Кракен Пьер-Эдуард Бельмар. 39-летний хоккеист провел за Сиэтл 40 матчей за сезон, в которых набрал семь очков. Перед Чемпионатом мира Франция сыграла два матча против Германии. В одной игре выиграли 5:3, а во второй проиграли в овертайме 4:3.

Казахстан

Еще одна сборная, которая будет играть за сохранение прописки в элитном дивизионе Чемпионата мира. На прошлом турнирные Казахстан смог выиграть три раза, в итоге заняв шестое место с семью очками. В сборной нет ни одного представителя НХЛ, подавляющее большинство хоккеистов играет в Континентальной хоккейной лиге. В двух товарищеских матчах перед Чемпионатом мира, казахи проиграли Беларуси 4:5 и обыграли Великобританию 5:2.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В последней очной игре, которая была в 2022 году, Франция минимально обыграла Казахстан 2:1.

Франция не может выиграть в основное время уже в шести матчах подряд. Казахстан, в свою очередь, не выигрывает в основное время в шести из семи игр.

Франция не забивает в последних трех играх на Чемпионате мира. Общий счет заброшенных и пропущенных - 0:18.

Франция – Казахстан прогноз

Франция и Казахстан довольно равные команды по силе, поэтому эта игра может пройти в довольно напряженной обстановке, ведь обе команды претендуют на вылет в низший дивизион. Победа в этой игре предоставит определенную подушку безопасности для победителя. Как по мне, с небольшим преимуществом, но Франция является фаворитом игры. Моя ставка - победа французов с учетом овертайма и буллитов с коэффициентом 1,79.

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